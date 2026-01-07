Нападения на медучреждения недопустимы – правительство Ирана

БАКУ /Trend/ - Недопустимо нападать на медицинские учреждения, больницы, пациентов в стране и причинять им вред.

Как сообщает Trend, об этом 7 января сказала пресс-секретарь правительства Ирана Фатаме Мохаджерани в интервью журналистам после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По ее словам, во время любых протестов необходимо уважать права упомянутых мест или лиц. Эти места должны оставаться в безопасности.

Мохаджерани заявила, что президент Ирана Масуд Пезешкиан немедленно издал распоряжение относительно инцидента, произошедшего в больнице Имама Хомейни в провинции Илам. Впоследствии министр здравоохранения и министр внутренних дел дали указание провести расследование этого вопроса с юридической и судебной точек зрения. Кроме того, министр внутренних дел направил в Илам представителя для проведения необходимого расследования.

Следует отметить, что на прошлой неделе в больнице Имама Хомейни в провинции Илам произошло столкновение между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые СМИ сообщили о жертвах и пострадавших в результате инцидента.

