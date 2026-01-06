Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Российские медиа осветили интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам (ФОТО)

Политика Материалы 6 января 2026 22:16 (UTC +04:00)
Российские медиа осветили интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Ведущие российские средства массовой информации опубликовали материалы с ключевыми цитатами Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне дал интервью местным телеканалам.

Как сообщает Trend, агентства «РИА Новости», ТАСС, «Вести Кавказа», Интерфакс, телеканал «360» и другие в публикациях приводят слова Президента Азербайджана о том, что «в открытии Зангезурского коридора уже нет сомнений». Издания также отмечает, что глава государства заявил, что Азербайджан является единственным надежным звеном между Центральной Азией и Западом, а альтернативные маршруты в обход страны неэффективны и не вызывают интереса.

В материалах медиа подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении транзитных возможностей Азербайджана, а также отметил важность развития транспортной инфраструктуры в контексте укрепления экономических связей на пространстве Европы и Азии.

Новостные ресурсы в публикациях акцентируют внимание на позиции лидера Азербайджана о внешнеполитических вызовах в регионе и необходимости укрепления суверенитета и безопасности. Медиа приводят слова Президента Ильхама Алиева о необходимости полной отмены 907-й поправки, а также его позицию по ключевым аспектам двусторонних отношений и региональных инициатив.

В целом, российские медиа отмечают стратегическую роль Азербайджана в региональных и международных процессах, всесторонне освещают интервью Президента Ильхама Алиева и оценивают его заявления как проявление последовательной, самостоятельной и активной внешней политики официального Баку.

