В 2025 году все муниципалитеты Азербайджана получили доступ к интернету

БАКУ/Trend/ - Министерство юстиции реализует ряд мер по повышению эффективности и подотчетности органов местного самоуправления, содействию более активному участию муниципалитетов в решении вопросов местного значения, а также предоставлению общественности подробной информации в этой области.

Как сообщили Trend в Министерстве, в рамках данной работы ведется регулярная методическая работа по расширению использования муниципалитетами современных информационно-коммуникационных технологий, повышению уровня осведомленности населения о деятельности органов местного самоуправления, а также укреплению прозрачности и подотчетности.

Отмечается, что одновременно организуются семинары для муниципалитетов, а также готовятся и направляются им практические рекомендации.

«В результате принятых мер в 2025 году впервые все муниципалитеты республики получили доступ к интернету. Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства, появилась возможность представлять муниципальные акты в орган, осуществляющий административный контроль, в электронном виде через «информационную систему работы с муниципалитетами», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что, помимо учета того, что социальные сети являются одним из основных инструментов предоставления доступа к информации, поощряется создание муниципальных веб-сайтов для оперативного информирования общественности об их деятельности. Помимо Координационных советов по местному самоуправлению, обеспечивается также регулярный обмен информацией в аккаунтах муниципалитетов в социальных сетях.

