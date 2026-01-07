Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)

Культура Материалы 7 января 2026 14:42 (UTC +04:00)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) состоялся первый мугамный вечер года, в котором особый акцент был сделан на женское исполнение азербайджанского мугама, сообщает Trend Life.

Концерт открылся произведением композитора Джахангира Джахангирова из фильма "Кёроглу" в исполнении ансамбля. Далее программа продолжилась выступлениями солистов Центра.

Заслуженная артистка Севиндж Сариева, солистка МЦМ Нисбет Садраева, победительница Телевизионного конкурса мугама Гюльнар Гудретли продемонстрировали высокое мастерство и тонкое прочтение мугамных традиций. Их выступления были встречены зрителями бурными аплодисментами. Также в концерте приняли участие солисты МЦМ Эльгиз Алиев, обладатель Гран-при IV Телевизионного конкурса мугама Мирпаша Шукюров и лауреат IX Телевизионного конкурса мугама Юсиф Джафарбейли.

Им аккомпанировали: на таре - Рустам Муслимов, на кяманче - Араз Агавердиев, на каноне - Мехта Мамедализаде, на балабане - Рафаэль Аскеров, на нагаре - Сиявуш Керимов, на гоша нагаре - Садай Бадалов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Женское лицо азербайджанского мугама - вечер традиции и красоты (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости