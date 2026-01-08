Президент Ильхам Алиев: У ACWA Power более масштабные планы, и Азербайджанское государство полностью поддерживает их (Полный текст выступления главы государства)

БАКУ/Trend/ - У ACWA Power более масштабные планы, и Азербайджанское государство полностью поддерживает их.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 8 января на церемонии официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые дамы и господа.

Уважаемые гости.

Сердечно приветствую всех вас. Сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. Мы отмечаем ввод в эксплуатацию ветряной электростанции «Хызы-Абшерон». Это очень важное событие. Станция, которая укрепит энергетический потенциал нашей страны, уже сегодня начинает работу. Уверен, что станция мощностью 240 мегаватт внесет свой вклад в общее развитие нашей страны.

Хорошо помню, ровно четыре года назад – в январе 2022 года – в этом зале состоялась церемония закладки фундамента этой станции. За эти годы была проведена активная работа, и сегодня мы вместе отмечаем это замечательное событие. Прежде всего, я хочу выразить благодарность всем людям, компаниям, которые внесли свой вклад в строительство этой станции, в первую очередь, инвестору – компании ACWA Power, ее руководству. Это первая работающая на возобновляемых источниках энергии электростанция, построенная компанией ACWA Power в Азербайджане, но не последняя. У компании более масштабные планы, и Азербайджанское государство полностью поддерживает их. Также должен отметить, что компания ACWA Power является одной из ведущих компаний мира в этой области и одновременно заинтересована в реализации новых проектов в сотрудничестве с азербайджанскими структурами. В том числе эта же компания в качестве инвестора реализует первый в нашей стране проект по опреснению воды Каспийского моря.

Должен отметить деятельность компании Power China, участвовавшей в строительстве данной станции в качестве генерального подрядчика. Эта компания участвовала в данном проекте в качестве подрядчика, однако в других проектах выступит также и как инвестор. Уверен, что все планы, намеченные ею в Азербайджане, будут реализованы.

Конечно, следует высоко оценить труд азербайджанских энергетиков, потому что ввод в эксплуатацию в последние годы новых генерирующих мощностей в нашей стране является как весьма сложным, так и ответственным процессом. В том числе и интеграция больших объемов видов возобновляемой энергии в нашу общую энергетическую систему, конечно же, требует высокого профессионализма, значительных ресурсов. Учитывая, что в предстоящие годы строительство в Азербайджане станций, работающих на возобновляемой энергии, приобретет широкий размах, деятельность азербайджанских энергетиков, конечно, всегда должна быть на высоком уровне. Таким образом, здесь мы видим весьма успешный пример международного сотрудничества. Также хотел бы отметить, что в дальнейшем созданием видов возобновляемой энергии в большей степени будут заниматься иностранные инвесторы. В то же время азербайджанские компании также начали проявлять интерес к данному направлению, и уже начато строительство нескольких солнечных электростанций.

В целом, могу сказать, что модернизация, развитие энергетической системы Азербайджана в последние годы были определены в качестве одного из основных приоритетов. Можно сказать, что за последние почти 20 лет наша энергетическая система, то есть генерирующие мощности, высокомощные подстанции и линии электропередачи, была полностью обновлена.

За последние 20 лет созданные в нашей стране генерирующие мощности по сравнению со всем предыдущим периодом увеличились примерно в три раза. Сегодня наши генерирующие мощности составляют примерно 10 тысяч мегаватт. Это, если можно так выразиться, исторический рекорд. Однако, учитывая, что в предстоящие годы будет создано много новых генерирующих мощностей по выработке возобновляемой энергии, эта цифра, безусловно, увеличится, что позволит нам на должном уровне удовлетворять растущий внутренний спрос, а также экспортировать электроэнергию в еще больших объемах.

Должен также подчеркнуть, что в прошлом году, отмечая открытие новой электростанции в Мингячевире, мы еще раз убедились в необходимости параллельного развития этих двух процессов в Азербайджане, то есть традиционных и возобновляемых генерирующих мощностей. Только в этом случае мы сможем достичь желаемого результата. Генерирующие мощности введенной в эксплуатацию в прошлом году в Мингячевире традиционной энергостанции составляют примерно 2 тыс. мегаватт, и сегодня Азербайджан чувствует себя очень комфортно с точки зрения энергоснабжения, энергетической безопасности. Недавно была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт, сегодня – ветряная электростанция мощностью 240 мегаватт, а на освобожденных от оккупации территориях - в Джебраильском районе строятся три солнечные электростанции, суммарный потенциал которых составляет 340 мегаватт.

Сегодня в различных уголках нашей страны развиваются виды возобновляемой энергии. Очередные крупные станции планируется открыть в Билясуваре, Нефтчале, Нахчыване, на освобожденных от оккупации территориях. Ранее была открыта станция в Гарадагском районе, сегодня – в Хызинском и Абшеронском районах. То есть географическое положение Азербайджана таково, что виды возобновляемой энергии можно производить в любом регионе. Я уже не говорю о потенциале Каспийского моря. По международным оценкам, ветровой потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря составляет 157 гигаватт. В предстоящие годы этот процесс приобретет уже широкий размах. Азербайджан станет очень надежной страной региона, обладающей большой генерирующей мощностью. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому приглашаю зарубежных инвесторов к работе как в этом секторе, так и в других секторах, требующих большие объемы электроэнергии. В частности, приглашаю инвестировать в сферу искусственного интеллекта, создание дата-центров и другие отрасли, нуждающиеся в больших энергетических мощностях. Приглашаю также азербайджанские компании.

В Азербайджане сложился прекрасный инвестиционный климат. Мы смогли привлечь в нашу страну более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Сегодня финансовое положение нашей страны очень позитивное. Я недавно очень подробно говорил об этом. Должен лишь отметить, что проводимые нами в этой сфере реформы, достигнутые успехи оцениваются и ведущими рейтинговыми агентствами мира. Неслучайно наш кредитный рейтинг сегодня еще более повысился – до инвестиционного уровня с положительным прогнозом.

Наш внешний долг находится на очень низком уровне – чуть более 6 процентов от валового внутреннего продукта. Наши валютные резервы превышают внешний долг в 16-17 раз, и по этому показателю Азербайджан входит в число ведущих стран мира. Все эти и другие факторы дают основание говорить, что инвестирование в Азербайджан будет приносить выгоду, прибыль. Сегодня Азербайджан – очень привлекательное место для инвестиций. В нашей стране царит политическая, экономическая и социальная стабильность. Пять лет наша страна официально живет в условиях мира, в Азербайджане ведутся широкомасштабные созидательные работы. Поэтому на примере сегодняшней церемонии мы видим и веру в нас иностранных компаний, и эта вера абсолютно обоснованна.

Что касается планов на будущее, то, учитывая, что наш потенциал возобновляемой энергии намного возрастет, нам, конечно, необходимо создать инфраструктуру для ее хранения. С этой целью в нашей стране впервые в истории создается Система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей. Мощность первого проекта – 250 мегаватт. Его за свой счет реализует «АзерЭнержи». Однако наш растущий потенциал потребует еще большего увеличения количества таких систем хранения энергии на основе батарей, и я приглашаю к этой работе и иностранных инвесторов.

Что касается генерирующих мощностей, достаточно сказать, что на основе подписанных контрактов к 2030 году будут построены ветровые и солнечные электростанции мощностью 6 гигаватт, а к 2032 году – 8 гигаватт. Если добавить потенциал гидроэлектростанций, наш потенциал, конечно же, еще больше возрастет. За последние пять лет за счет государственных средств мы построили в Карабахе и Восточном Зангезуре около 40 малых гидроэлектростанций. Сегодня их совокупный потенциал превышает 300 мегаватт.

Также составлена карта потенциальных гидроэлектростанций на освобожденных территориях, и только в этом регионе мы планируем построить малые гидроэлектростанции общей мощностью примерно 500, а возможно, и 600 мегаватт. Почти половина из этого объема уже готова, вся страна, в том числе освобожденные территории, объединены в единую сеть и обеспечена возможность направления и приема потоков электроэнергии в любом направлении.

А сегодня, отмечая это знаменательное событие, мы в некотором роде подводим итоги проделанной работы, а главное, делимся своим видением будущих планов, потому что, повторю, создание видов возобновляемой энергии в Азербайджане осуществляется в рамках широкомасштабных проектов, реализуемых иностранными инвесторами. В эти проекты на сегодняшний день вложены сотни миллионов долларов. Я еще раз оцениваю деятельность как иностранных, так и местных инвесторов, принявших это решение, и вновь призываю их инвестировать в Азербайджан. Азербайджанское государство всегда защищает иностранные инвестиции, многие наши нефтяные контракты успешно реализуются уже на протяжении долгих лет, и в принятых решениях, контрактах не изменены и не будут меняться ни один параграф, ни один пункт, ни даже одно слово. Это очень важный фактор для привлечения иностранных инвесторов в нашу страну, потому что Азербайджан – надежное государство. Наше слово также ценно и законно, как наша подпись.

Рассматривая процессы, происходящие в энергетической сфере в целом, мы видим, что сегодня вопросы энергобезопасности выходят на первый план, возможно, еще более отчетливо. Мы уже на протяжении многих лет последовательно работаем в этом направлении. Экспорт нашей нефти, газа, нефтепродуктов, электроэнергии, нефтехимической продукции, удобрений сегодня позволяют многим странам обеспечивать свою энергетическую безопасность. Азербайджан проявляет себя в этом процессе как очень ответственный и надежный партнер и завоевал положительный имидж и репутацию надежного партнера в мировом масштабе.

Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этим прекрасным событием. Желаю успехов деятельности станции. Спасибо.