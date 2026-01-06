Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Султаната Оман Сейидом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит Вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Оман.

Как сообщает Trend, в рамках визита в Оман Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Султаната Оман, министром культуры, спорта и молодежи Сейидом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

Лейла Алиева рассказала о последовательных мерах, реализуемых государством в Азербайджане в сфере сохранения, популяризации культуры и исторического наследия, а также о государственной политике в области молодежи и спорта. Наследный принц Султаната Оман выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

На встрече были выражены удовлетворение высоким уровнем дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Оманом, уверенность в их дальнейшем расширении.