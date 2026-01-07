Стали известны сроки 12-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Консультативного совета Южного газового коридора запланировано на первый квартал 2026 года.

Об этом сказали в в среду в ответ на запрос Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

«Проведение 12-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора планируется в течение первого квартала текущего года. В настоящее время ведется работа по подготовке повестки мероприятия», - сказали ведомстве.

Напомним, что 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору состоялось 4 апреля 2025 года.

Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.

ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.