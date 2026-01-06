Интервью Президента Азербайджана местным телеканалам - в центре внимания арабских медиа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам широко освещалось арабскими медиа.

Как сообщает Trend, влиятельные издания «аш-Шарг аль-Авсат», «аль-Гудс аль-Араби», «аль-Дустур», «аль-Шуруг», «Саманьюс», а также палестинские информационные порталы и ряд телеканалов подготовили серию материалов, связанных с интервью Президента Азербайджана.

В новостях и репортажах основное внимание уделялось позиции главы государства в отношении участия Азербайджана в миротворческих силах в Газе, а также глобальным процессам и отношениям с США.