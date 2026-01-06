Азербайджанским банкам дан год на адаптацию капитала к стандартам "Базель III"

БАКУ/Trend/ - В целях укрепления финансовой устойчивости банковского сектора и повышения соответствия международным регуляторным стандартам, вытекающих из "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы", решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 16 декабря 2025 года были внесены изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности".

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк, указанными изменениями структура банковского капитала, коэффициенты достаточности капитала, капитальные буферы, а также ряд других требований и регулирований приведены в соответствие со стандартами "Базель III".

Согласно изменениям, внедрение новых капитальных буферов создаст условия для повышения устойчивости банков к возможным потерям, более точной оценки рисков и повышения качества банковского капитала, а также будет способствовать дополнительной поддержке процессов устойчивого финансирования экономики.

В то же время завершение процесса приведения капитальных требований в соответствие со стандартами «Базель III» обеспечит укрепление пруденциальной политики и надзорной рамки, а также внесет положительный вклад в повышение привлекательности банковского сектора для международных инвесторов.

Для адаптации к новой структуре капитала, приведения внутренних правил и процедур банков в соответствие с новыми регуляторными требованиями, а также проведения необходимых обучающих мероприятий в секторе и интеграции новых подходов в пруденциальную отчетность банкам предоставлен переходный период сроком на один год. Таким образом, полное соблюдение новых требований будет обязательным для банков с 1 января 2027 года.

С соответствующими изменениями можно ознакомиться перейдя по ссылке: https://e-qanun.az/framework/61125