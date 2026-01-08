Азербайджанское предприятие получило разрешение на экспорт улиток в ЕС

БАКУ /Trend/ - В результате контрольных и оценочных мероприятий, проведённых Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), предприятие по производству улиток, принадлежащее ООО Azarifrog и расположенное в селе Шорсулу Сальянского района, было зарегистрировано для экспорта продукции в страны Европейского союза.

Об этом Trend сообщили в AQTA.

Было отмечено, что на основании информации, представленной Агентством, данные об экспорте продукции из улиток данного предприятия были включены в соответствующий список на электронной платформе Европейского союза TRACES (Trade Control and Expert System).

Таким образом, указанное предприятие стало первым производственным предприятием в Азербайджане, получившим доступ на рынок Европейского союза в области производства улиток.

Ранее было получено разрешение на экспорт в Европу кожи, икры и изделий из лягушачьих лапок.

