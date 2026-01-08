Объемы перевозок по маршруту Китай–Азербайджан–Европа могут удвоиться к 2030 г. - Rhenus Logistics

БАКУ/Trend/ - Объемы перевозок по маршруту Китай–Азербайджан–Европа (Средний коридор) могут удвоиться к 2030 году.

Об этом сказали Trend в Международной логистической группе Rhenus Logistics со штаб-квартирой в Германии, занимающаяся мультимодальными перевозками и управлением цепочками поставок.

"Компания видит высокий и устойчивый потенциал роста объёмов грузоперевозок по маршруту Китай–Азербайджан–Европа. По мере диверсификации глобальных цепочек поставок и поиска компаниями более устойчивых решений для транспортировки, Транскаспийский коридор превратился из резервного маршрута в основной торговый путь.

За последние два года контейнерный трафик по Транскаспийскому маршруту увеличивался примерно на 35–40% в год, достигнув около 3,2 миллиона тонн в 2024 году по сравнению с 1,5 миллиона тонн в 2022 году. С учетом продолжающихся инвестиций в ключевые хабы, такие как Баку, Актау и Курык, а также улучшенной координации железнодорожного сообщения между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией, ожидается, что объёмы грузоперевозок удвоятся к 2030 году", - отметили в Rhenus Logistics.

В компании добавили, что дальнейшее развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры вместе с эффективной мультимодальной координацией, вероятно, продолжит стимулировать рост объемов перевозок в ближайшие годы.

Активное присутствие Rhenus в регионе и на ключевых терминалах позволяет компании поддерживать этот рост и обеспечивать надежные, устойчивые логистические решения вдоль коридора.

Отметим, что Средний коридор (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, TITR) — это транспортный и торговый путь, соединяющий Азию с Европой, служащий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), пересекает Каспийское море через Азербайджан, продолжается через Грузию и Турцию и в конечном итоге достигает Европы. Этот сухопутный маршрут позволяет обойти более длинные морские пути и напрямую связывает Восточную Азию, включая Китай, с Европой.