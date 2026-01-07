"Золотой голос" Грузии Дато Кенчиашвили выступит с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Voice of History – "Золотой голос" Грузии, голос из прошлого - сольный концерт музыканта и певца Дато Кенчиашвили состоится 7 февраля в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Вечер организован AZKONSERT.

"Грузинский соловей" Дато Кенчиашвили и группа "Эксперимент" перенесут зрителей в мир многовековой грузинской культуры. Это будет не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие сквозь время, наполненное духом Кавказа, силой этно-музыки и магией уникального грузинского вокала. Зрителей ждёт праздник подлинного фольклора, живого звучания национальных инструментов и мощной энергетики сцены. В программе - любимые и широко известные композиции, а также песни, которые уже стали визитной карточкой артиста.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/dato-kenchiashvili2026

