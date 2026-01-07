Oxford Insights определил уровень ИИ-готовности Грузии

БАКУ /Trend/ - Международный аналитический центр Oxford Insights опубликовал новый индекс готовности правительств мира к внедрению искусственного интеллекта (Government AI Readiness Index 2025), в котором Грузия заняла 84‑е место среди 195 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на Oxford Insights.

В отчёте приводятся ключевые показатели Грузии по основным компонентам индекса: политический потенциал (Policy Capacity) – 19,00, инфраструктура ИИ (AI Infrastructure) – 48,01, управление (Governance) – 74,17, внедрение в государственном секторе (Public Sector Adoption) – 47,44, развитие и распространение технологий (Development & Diffusion) – 29,19, устойчивость (Resilience) – 36,55.

Government AI Readiness Index 2025 — это ежегодный отчёт, оценивающий готовность правительств к внедрению искусственного интеллекта на национальном, региональном и международном уровнях. Восьмое издание Индекса стало авторитетным ориентиром в глобальной сфере ИИ, которым пользуются национальные правительства, международные организации и платформы, включая ЮНЕСКО и G20.

Индекс служит ключевым показателем прогресса стран в области ИИ, позволяя оценивать, насколько эффективно государства способны внедрять технологии ИИ в свои функции.