Обнародован доход Азербайджана от экспорта электроэнергии за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал электроэнергию на сумму 69,7 миллионов долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на декабрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, этот показатель на 24,2 миллиона долларов или на 25,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за аналогичный период прошлого года из страны было экспортировано электроэнергии на сумму 93,9 миллиона долларов.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года экспорт Азербайджана из несырьевого сектора увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 7,3% и составил 3,3 миллиарда долларов.

