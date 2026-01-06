ФАО об основных направлениях сотрудничества с Узбекистаном до 2028 года (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетов Рабочего плана ФАО в Узбекистане на 2025–2027 годы являются устойчивые инвестиции в агропродовольственный сектор.

Об этом Trend сообщил источник в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По его словам, данный приоритет направлен на мобилизацию инклюзивного и устойчивого финансирования, необходимого для трансформации агропродовольственных систем страны.

"Устойчивое сельское хозяйство и трансформация агропродовольственных систем с акцентом на баланс между продуктивностью и устойчивостью являются основой текущей модернизации аграрного сектора Узбекистана", - отметил источник.

В организации также подчеркнули, что Рабочий план ФАО предусматривает меры по повышению климатической устойчивости и совершенствованию управления водными ресурсами, включая продвижение интегрированного управления земельными и водными ресурсами, разработку стратегий адаптации к изменению климата и применение подхода WEFE.

Кроме того, особое внимание будет уделено цифровизации сельского хозяйства за счет внедрения цифровых решений, а также продвижению инклюзивности - гендерного равенства и вовлечения молодежи в агропродовольственные системы в рамках поддержки малых фермеров и сельских сообществ.