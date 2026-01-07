TАР предоставляет дополнительную долгосрочную мощность с января 2026 года (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) с января 2026 года предоставляет дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (Gas Transportation Agreement - GTA).

Об этом сказали в ответ на запрос Trend в среду в консорциуме TAP AG.

«TAP, который является европейской частью Южного газового коридора протяженностью 3 500 км, широко признанный стратегической энергетической инфраструктурой для Европы, предоставляет дополнительную долгосрочную мощность в рамках нового соглашения о транспортировке газа с января 2026 года — в объеме, забронированном по итогам рыночного теста 2021 года», — заявили в консорциуме.

В TAP AG подчеркнули, что ввод дополнительной мощности осуществляется спустя пять лет после начала поставок каспийского газа в Европу, что подтверждает высокую надежность трубопровода и его значительный вклад в диверсификацию источников энергоснабжения Европы.

Отметим, что за пять лет с начала экспорта азербайджанского газа в Европу по маршруту TAP было поставлено более 54 миллиардов кубометров газа.

TAP обеспечивает транспортировку природного газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Каспийском море напрямую на европейские рынки.