Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в первые дни нового года посетила Гусарский район.

Как сообщает Trend, в рамках поездки Лейла Алиева побывала в гостях у семьи Рамихановых, проживающей в селе Гиль Гусарского района, и приняла участие в съемках нового выпуска проекта Kənd Həyatı (Country Life Vlog).

Во время съемок Лейла Алиева вместе с членами семьи участвовала в процессе приготовления цкана - одного из известных национальных блюд, характерных для данного региона. Она подробно ознакомилась с сельским образом жизни и традициями национальной кухни, присущими северному региону нашей страны.

Лейла Алиева выразила благодарность семье Рамихановых за проделанную работу по популяризации богатой кулинарной культуры Азербайджана, продвижению нашей страны и формированию к ней любви в различных странах мира, а также пожелала успехов их значимому проекту.

Отметим, что YouTube-канал Kənd Həyatı насчитывает свыше 8 млн подписчиков и около 3 млрд просмотров. Видео семьи Рамихановых, завоевавшей широкую популярность благодаря публикациям, отражающим образцы национальной кухни и сельскую жизнь, с интересом воспринимаются широкой зрительской аудиторией не только в Азербайджане, но и в различных странах мира.

С выпуском можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/ixT64--c_d0