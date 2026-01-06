Названы самые популярные поисковые системы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В декабре 2025 года Google сохранил позицию самой популярной поисковой системы в Азербайджане с долей 83,75 процента.

По информации, полученной Trend из статистического центра Global Stats, доля Google увеличилась на 4,37 процента по сравнению с октябрем 2025 года.

Доля поисковой системы "Яндекс" за отчетный период снизилась на 4,48 процентных пункта и составила 13,86 процента.

В октябре зафиксирован рост доли Bing - на 0,01 процентных пункта, до 1,6 процента, тогда как показатель Yahoo снизился на 0,04 процентных пунктов, до 0,27 процента.