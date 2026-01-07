При поддержке Kapital Bank открыт 4-й центр «YAŞA»

Первый банк страны Kapital Bank продолжает оказывать поддержку центрам «YAŞA» Общественного объединения «Üçüncü Bahar» в рамках своей деятельности, направленной на повышение качества жизни старшего поколения и более активное проведение пенсионного периода. В этом направлении в столице Баку начал свою деятельность 4-й центр «YAŞA».

Новый центр ориентирован на реализацию важных социальных инициатив для пожилых людей, проживающих в Старом городе (Ичери-шехер) и прилегающих районах, с целью укрепления социальных связей, создания среды для совместного обучения и обмена опытом, а также популяризации активного образа жизни. В центре созданы все необходимые условия для того, чтобы пожилые люди могли собираться вместе, развивать свои навыки, делиться жизненным опытом и чувствовать себя активными членами общества. Желающие воспользоваться услугами центра могут пройти регистрацию, связавшись по телефону (+994 50)343-44-14.

С 2017 года в рамках сотрудничества с Общественным объединением «Üçüncü Bahar» в реализуемые проекты было вовлечено более 45 000 пенсионеров, прошедших различные обучающие программы. Уже на протяжении 9 лет при поддержке Kapital Bank успешно функционируют центры «YAŞA» в городах Баку, Мингячевир и Шамахы. В ходе тренингов, проводимых при менторской поддержке сотрудников банка, более 200 пенсионеров приобрели важные знания и навыки в сферах финансовой грамотности, права и информационной безопасности. Эта инициатива представляет собой очередной шаг в рамках устойчивой социальной политики банка, нацеленной на улучшение качества жизни пожилого поколения, их социальную интеграцию и сохранение здоровья.

В центрах «YAŞA» для пожилых людей на ежедневной основе организуются различные кружки и занятия. Программы включают лоскутное шитьё, вязание, изучение английского языка, занятия живописью, музыкой и другие виды творческой деятельности. Наряду с этим, посредством информационных сессий, мастер-классов и тематических мероприятий пожилые люди получают новые знания и навыки, а также возможности для активного участия в социальной жизни. Эти мероприятия способствуют сохранению как физического, так и психологического здоровья пожилых людей, а также более качественной и насыщенной организации их повседневной жизни.

