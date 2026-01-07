Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9875 маната, 1 турецкая лира - 0,0395 маната, а 100 российских рублей - 2,1063 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9875
|AUD
|1,1491
|BYN
|0,5778
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1174
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2433
|DKK
|0,266
|GEL
|0,6306
|HKD
|0,2183
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2958
|SEK
|0,1848
|CHF
|2,1377
|ILS
|0,5371
|CAD
|1,2308
|KWD
|5,5344
|KZT
|0,3336
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5168
|MDL
|0,1017
|NOK
|0,1692
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6038
|PLN
|0,4721
|RON
|0,3905
|RUB
|2,1063
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3269
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3267
|TRY
|0,0395
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,04
|JPY
|1,086
|NZD
|0,9829