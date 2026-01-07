Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 января

Экономика Материалы 7 января 2026 09:09 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9875 маната, 1 турецкая лира - 0,0395 маната, а 100 российских рублей - 2,1063 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9875
AUD 1,1491
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1174
CZK 0,0822
CNY 0,2433
DKK 0,266
GEL 0,6306
HKD 0,2183
INR 0,0189
GBP 2,2958
SEK 0,1848
CHF 2,1377
ILS 0,5371
CAD 1,2308
KWD 5,5344
KZT 0,3336
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5168
MDL 0,1017
NOK 0,1692
UZS 0,0142
PKR 0,6038
PLN 0,4721
RON 0,3905
RUB 2,1063
RSD 0,017
SGD 1,3269
SAR 0,4533
xdr 2,3267
TRY 0,0395
TMT 0,4857
UAH 0,04
JPY 1,086
NZD 0,9829
