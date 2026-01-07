Казахстан надеется на расширение сотрудничества с Азербайджаном в газовой сфере (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Казахстан надеется на расширение сотрудничества с Азербайджаном в газовой сфере.

Об этом заявил Trend заместитель Генерального директора по производству KMG-Карачаганак Андрей Кан.

"Мы высоко ценим сотрудничество Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR с нашей национальной компанией КазМунайГаз", - сказал А. Кан.

По его словам, SOCAR проявляет интерес к разведочным проектам в Казахстане.

"Я также считаю, что у нас есть хорошие перспективы для совместного сотрудничества, в том числе в газодобыче и газохимии. Более тесное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном поможет нам быть сильнее на глобальном рынке", - заключил он.

Отметим, что в 2022 году между KMG и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) был подписан договор о транзите казахстанской нефти.

В 2024 году KMG и SOCAR достигли соглашения о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана.

Национальная компания КазМунайГаз представляет интересы государства Казахстан в нефтяной и газовой отрасли, осуществляет разведку, добычу, переработку и транспортировку углеводородов. Компания была создана в 2002 году и объединяет более 190 организаций.

Акционерами КазМунайГаз являются Национальный фонд богатства Самрук-Казына (90%) и Национальный банк Республики Казахстан (10%).