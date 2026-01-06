Объем кредитов для малого бизнеса в Азербайджане вырос

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2025 года объем кредитов малому бизнесу составил 1,642 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 12,6 миллиона манатов или 0,8% больше, чем на 1 ноября 2020 года, и на 106,3 миллиона манатов или 6,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября объем кредитов малому бизнесу в Азербайджане составил 1,629 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 декабря 2024 года — 1,536 миллиарда манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 декабря 2025 года кредитный портфель банков в Азербайджане увеличился на 1% или на 281,7 миллиона ​​манатов и составил 29,685 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на коммерческие кредиты приходилось 53,2% (15,805 миллиарда манатов), на потребительские кредиты — 31,4% (9,319 миллиарда манатов), а на ипотечные кредиты — 15,4% (4,562 миллиарда манатов).

