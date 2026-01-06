Обзор ключевых событий транспортного сектора Азербайджана за 2025 год

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend представляет обзор ключевых событий 2025 года в транспортном секторе Азербайджана.

"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP, Зангезурский коридор)

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, предусматривающую, в частности, обеспечение мира между Баку и Ереваном и налаживание беспрепятственного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Реализация Зангезурского коридора будет способствовать миру и безопасности, а также внесет значимый вклад в проект "Один пояс, один путь" и его составную часть - Средний коридор.

Зангезурский коридор станет важным звеном в укреплении экономического сотрудничества в регионе и повысит значимость Среднего коридора как альтернативного маршрута между Востоком и Западом.

Его открытие создаст дополнительные возможности для развития связей между Азербайджаном и Китаем.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о готовности поддержать развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана в рамках Среднего и Зангезурского коридоров, предоставляя долгосрочные кредиты, донорское финансирование для устойчивых компонентов и помощь в проведении технических, экологических и социальных оценок.

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) также одобрили усилия по развитию и введению в эксплуатацию Зангезурского коридора. Данное решение зафиксировано в декларации, принятой на 12-м саммите ОТГ, состоявшемся в Габале 7 октября.

Ожидается, что Зангезурский коридор будет полностью введен в эксплуатацию в 2029-2030 годах.

Реализация TRIPP будет способствовать росту экспорта и экономического развития Азербайджана в долгосрочной перспективе.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)

В 2025 году ТМТМ стал объектом значительных инвестиций и международного внимания.

Литва предлагает двухуровневую стратегию для развития Среднего коридора в сотрудничестве с Азербайджаном.

29 января 2025 года, в совместной Анкарской декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи министров Турции, Азербайджана и Узбекистана, сделан акцент на увеличении пропускной способности Среднего коридора.

В документе отмечена общая воля сторон к развитию транспортной инфраструктуры, содействию цифровизации и облегчению торговых потоков по Среднему коридору в рамках более широкой повестки по обеспечению связности и в соответствии с другими региональными транспортными инициативами.

Босния и Герцеговина стремится расширить торговлю с Азербайджаном через Средний коридор.

Компании MALBI-trans и Carpatica Feroviar подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития транспортного маршрута Среднего коридора, которое предусматривает запуск новых регулярных сервисов на данном направлении.

Между Белгород-Днестровским морским портом и Batumi International Container Terminal LLC (BICT) подписан меморандум о соединении украинских и грузинских портов новым паромным маршрутом через Средний коридор.

Согласно прогнозам Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2030 году объём перевозок по Среднему коридору увеличится до 11 миллионов тонн, а к 2040 году пропускная способность достигнет 865 тысяч TEU.

Усиление роли Среднего коридора способствует положительным эффектам не только для его ключевых экономик - Казахстана, Азербайджана и Грузии, но и для других стран, таких как Узбекистан и Кыргызстан, которые получают выгоды благодаря связям с коридором.

Согласно Moody’s, развитие Среднего коридора принесет косвенные выгоды коммерческим банкам Азербайджана, Казахстана и Грузии.

В 2026 финансовом году Всемирный банк и Европейский союз планируют совместно продвигать диалог высокого уровня по Среднему коридору.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о запуске процесса раннего рыночного взаимодействия (Early Market Engagement, EME) для двух масштабных железнодорожных проектов — Eastern Türkiye Middle Corridor Railway Development Project (ETMIC) и Istanbul North Rail Crossing Project (INRAIL).

Проекты финансируются Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами. Общая стоимость проекта ETMIC составляет около 1,615 миллиарда долларов США, а проекта INRAIL - 8,1 миллиарда долларов США, включая НДС, непредвиденные расходы, надзор за строительством и управление проектом.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС пригласит частный сектор для изучения возможностей инвестиций в Транскаспийский транспортный коридор.

27 октября 2025 года, в рамках встречи между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и делегацией во главе с мэром города Сиань был подписан меморандум о взаимопонимании между АЖД и портом Сиань. Документ предусматривает создание благоприятной среды для международных грузоперевозок, повышение качества обслуживания за счёт цифровизации, а также расширение мультимодальных транспортных связей по ТМТМ (Средний коридор) в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

18 ноября 2025 года Китайская компания присоединилась к предприятию по развитию Среднего коридора. Было подписано соглашение о присоединении китайских железных дорог через компанию China Railway Container Transport (CRCT) к совместному предприятию казахстанских, азербайджанских и грузинских железных дорог Middle Corridor Multimodal Ltd.

Объем грузоперевозок через Азербайджан по Среднему коридору за последние три года увеличился на 90%.

Баку – Тбилиси – Карс (БТК)

БТК продолжает интегрироваться в международные грузовые перевозки.

В Грузии в ходе встречи председателя ЗАО "Азербайджанских железных дорог" Ровшана Рустамова и новоназначенного генерального директора АО "Грузинских железных дорог" Лашей Абашидзе была подчеркнута важность увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и роль железнодорожной линии БТК в этом направлении.

10 июля 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между АЖД и Государственной корпорацией железных дорог Китая. Согласно документу, АЖД и Китайские железные дороги согласовали меры по развитию Баку–Тбилиси–Карс.

Планируется утроить пропускную способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) к концу 2025 года.

Пропускная способность линии Баку-Тбилиси-Карс увеличена до 5 миллионов тонн в год, ускорены мультимодальные грузоперевозки благодаря интеграции Бакинского порта.

Завершение испытаний железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) в 2025 году, а также совершенствование таможенных процедур будут способствовать восстановлению объёмов перевозок, поскольку Турция и Азербайджан смогут в полной мере использовать железнодорожное сообщение с Грузией.

Международный транспортный коридор "Север – Юг"

Иран, Азербайджан и Россия достигли полного соглашения по совершенствованию международного транспортного коридора "Север-Юг", который является ключевым маршрутом для укрепления региональной и международной логистики.

23 января 2025 года, АЖД и Иранские железные дороги подписали новый документ для реализации потенциала коридора Север-Юг

Наиболее перспективным направлением маршрута коридора "Север – Юг" является западный маршрут через Астару, расположенную на побережье Каспийского моря.

Иран в рамках международного транспортного коридора Север-Юг стремится перевести транзит грузов по территории страны с автомагистралей на железную дорогу.

10 апреля 2025 года Иран и Беларусь договорились об увеличении ж/д транзита по коридору Север-Юг.

15 мая начались геологоразведочные работы на участке протяжённостью 14,2 километра, по которому пройдет железнодорожная линия Решт-Астара в северной части Ирана в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

Будет создана рабочая группа для увеличения объема перевозок по коридору "Север-Юг". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил создать комбинированные транспортные коридоры по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

Планируется увеличить грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" до 2 миллионов тонн в год.

25 ноября в Баку в ходе трехсторонней встречи между председателем правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД, входит в холдинг AZCON) Ровшаном Рустамовым и генеральным директором и председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровом и главой "Железных дорог Ирана" Джаббаром Али Закери был подписан меморандум по развитию коридора Север-Юг.

Коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA)

Коридор TRACECA вовлечён в процессы постепенного развития тенденций торговли и экономического роста. Основные транспортные потоки, проходящие по этому коридору, формируются, с одной стороны, в Западной и Центральной Европе, а с другой - в Центральной и Юго-Восточной Азии.

Привлекательность стран TRACECA подтверждается их заинтересованностью в расширении регионального сотрудничества и развитии сервисов.

После завершения реализации Стратегии при поддержке проектов технической помощи Европейского союза страны TRACECA готовы перейти к новому этапу развития коридора "Европа- Кавказ - Азия".

В настоящее время страны TRACECA поэтапно реализуют Стратегию Межправительственной комиссии TRACECA на 2016–2026 годы.

В январе-сентябре текущего года по TRACECA через Азербайджан было перевезено 6,117 миллиона тонн грузов.

Планируется запуск инициативы Maritime Single Window в портах Каспийского моря.

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП)

25 февраля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Согласно указу, Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" будет реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт".

К концу 2025 года объем перевалки грузов в Бакинском порту превысит 100 тысяч TEU.

А пропускная способность Бакинского морского порта увеличится до 25 млн тонн.

Железные и автодороги

Планируется увеличить годовой объем транзитных перевозок в 2-4 раза к 2030 году.

30 января 2025 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики была утверждена "Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".

В государственной программе обозначены предстоящие работы в сфере железных дорог в ближайшие 5 лет:

Модернизация линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт (2025-2027):

Завершение плановых работ на железнодорожной линии Баладжары-Хырдалан-Сумгайыт, в том числе переход на систему тяги переменного тока, увеличение пропускной способности по перевозке поездов и пассажиров на железнодорожной линии Баку-Пассажирская-Баладжары-Хырдалан-Сумгайыт, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Модернизация линии Баку–Пиршаги–Сумгайыт (2026-2028):

Завершение плановых работ на железнодорожной линии Баку–Пассажирская-Пиршаги-Сумгайыт, в том числе переход на систему тяги переменного тока, увеличение пропускной способности железнодорожной линии по перевозке поездов и пассажиров, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Бакиханов-Бина-Гала (2026-2028):

Завершение перехода на систему тяги переменного тока, повышение пропускной способности железнодорожной линии, а также восстановление пассажирских перевозок, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Забрат-Маштага-Баглар (2028-2030):

Восстановление пропускной способности железнодорожной линии и пассажироперевозок, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Ени Сураханы-Говсан (2026-2027):

Завершение перехода на систему тяги переменного тока, повышение пропускной способности железнодорожной линии, а также восстановление пассажирских перевозок, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Гюздек-Гарадаг (2027-2029):

Восстановление пропускной способности железнодорожной линии, увеличение пропускной способности пассажирских поездов на железнодорожной линии Баку–Хырдалан–Сумгайыт за счет движения грузовых поездов в основном в этом направлении.

Также планируется закупка 20 пассажирских поездов в период с 2025 по 2030 годы.

От поселка Ени Сураханы до Международного аэропорта Гейдар Алиев планируется проложить железнодорожную линию.

Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд предоставит возможности для использования Зангезурского коридора.

Кроме того, в Агдамском вокзальном комплексе были завершены работы по прокладке линий связи

Было начато проектирование железной дороги Агдам-Ханкенди.

Железнодорожная линия Ардебиль–Парсабад, расположенная на северо-западе Ирана, может внести вклад в развитие железнодорожного сообщения и грузоперевозок между этой провинцией и Азербайджаном.

Активно ведется строительство железнодорожной линии Горадиз–Агбенд пропускной способностью до 15 миллионов тонн грузов в год.

Планируется довести эту линию до границы с Арменией уже в 2026 году.

Параллельно Азербайджан работает над восстановлением 188-километрового участка железной дороги, проходящего через Нахчыван.

"Мы завершаем этап проектирования этой магистрали и в ближайшее время приступим к строительным работам", - сказал министр.

Что касается автодорог, то завершается капитальная реконструкция участка Еникенд - Билясувар (с 32-го по 103-й км) магистральной автодороги М3 Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран.

А также, реконструирован участок автодороги Алят-Астара.

Работы на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд будут завершены весной 2026 года.

Строительные работы на автомобильной дороге республиканского значения Муганлы-Исмаиллы-Габала на некоторых участках завершены, на других - продолжаются. Работы планируется завершить в следующем году.