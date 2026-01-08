В Азербайджане амнистия применена к 3 846 осужденным, включая участников Отечественной войны

БАКУ/Trend/ - С 22 декабря 2025 года по 7 января 2026 года за участие в Отечественной войне Азербайджана из тюрем освобождены 2 человека, отбывавшие наказание.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что 8 человек, отбывавших наказание, освобождены из тюрем, поскольку к моменту вступления решения в силу им исполнилось 60 лет.

В общей сложности решение об амнистии применено к 3846 заключенным.

