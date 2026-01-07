В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год, выделено 3,5 миллиона (три миллиона пятьсот тысяч) манатов Управлению мусульман Кавказа, 400 (четыреста) тысяч манатов - религиозной структуре Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви, 400 (четыреста) тысяч манатов - религиозной общине горских евреев города Баку, 400 (четыреста) тысяч манатов - Бакинской религиозной общине европейских евреев, 400 (четыреста) тысяч манатов - Бакинской религиозной общине евреев-сефардов, 400 (четыреста) тысяч манатов - религиозной структуре Апостольской префектуры Католической церкви в Азербайджанской Республике и 400 (четыреста) тысяч манатов - Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики, а также 400 (четыреста) тысяч манатов - Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.