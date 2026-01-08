В Азербайджане вводят новые госстандарты для мебельной промышленности

БАКУ/Trend/ - Состоялось очередное онлайн-заседание Технического комитета по стандартизации «Продукция мебельной промышленности» (AZSTAND/TK 14), созданного при Азербайджанском институте стандартизации (AZSTAND), подчиненном Государственному агентству по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на AZSTAND, в заседании приняли участие представители Министерства экономики, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Ассоциации производителей мебели Азербайджана и других предприятий.

В ходе заседания председатель AZSTAND/TK 14 Сехрана Рзаева представила информацию о целях создания Технического комитета, его направлениях деятельности и функциях. Состоялся обмен мнениями по вопросу вовлечения хозяйствующих субъектов в деятельность Технического комитета.

Кроме того, были обсуждены проекты государственных стандартов по безопасности складной мебели, тканей, кожи и других материалов, используемых в производстве мебели, которые планируется принять в соответствии с Планом действий «Государственной программы на 2023-2025 годы по адаптации национальной системы стандартизации к международным требованиям», и принято решение представить их на утверждение в AZSTAND.

Следует отметить, что для организации работы по стандартизации в сфере мебельной промышленности и обеспечения участия заинтересованных сторон создан Технический комитет по стандартизации «Продуктов мебельной промышленности» (AZSTAND/TK 14).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!