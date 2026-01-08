SOCAR и TotalEnergies обсудили полноценную разработку месторождения «Абшерон»

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская TotalEnergies обсудили полноценную разработку газоконденсатного месторождения «Абшерон», передает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR.

Как сообщается, президент SOCAR Ровшен Наджаф встретился с первым вице-президентом компании TotalEnergies Мартиной Оппиц и обменялись мнениями о текущем состоянии реализации совместных проектов.

Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества в энергетическом секторе как в Азербайджане, так и за его пределами.

Отметим, что месторождение «Абшерон» расположено на шельфе Каспийского моря, в 100 километрах к юго-востоку от Баку и в 25 километрах к северо-востоку от «Шах Дениз». Площадь месторождения составляет около 270 квадратных километров, а запасы газа оцениваются в 350–400 миллиардов кубометров.

Добыча газа и конденсата с «Абшерона» ведется с июля 2023 года операционной компанией JOCAP на основании проекта ранней добычи с одной глубоководной скважины.

TotalEnergies, SOCAR и XRG определили концепцию второго этапа разработки месторождения "Абшерон".

Концепция второго этапа основана на схеме подводной добычи с подводкой к берегу. Скважины будут буриться на глубине 500 метров, а их проходка превысит 7000 метров, что делает их одними из самых глубоких в Каспийском море. Добытые углеводороды будут транспортироваться на берег в районе Сангачала по 140-километровому многофазному трубопроводу (газ + конденсат). Далее газ и конденсат будут разделяться и обрабатываться на Центральных перерабатывающих мощностях рядом с терминалом Сангачал.

На пиковом уровне добыча в рамках второго этапа составит 12,7 миллиона кубометров газа в сутки (4,5 миллиарда кубометров в год) и 37 000 баррелей конденсата в сутки, дополняя объемы, уже добываемые в рамках первого этапа.

Запуск производства в рамках второй фазы разработки месторождения «Абшерон» планируется на конец 2028 - начало 2029 года.

Добыча газа на месторождении по состоянию на 31 октября 2025 года составила почти 1,326 миллиарда стандартных кубометров, а добыча конденсата - 3,867 миллиона баррелей.