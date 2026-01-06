В прошлом году 172 сотрудника Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву подверглись дисциплинарным мерам

БАКУ/Trend/ - Как и в предыдущие годы, в 2025 году Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу проводила системные меры, направленные на повышение прозрачности деятельности, устранение факторов, способствующих коррупции, и повышение удовлетворенности граждан.

Как сообщает Trend, со ссылкой на Госслужбу, в 2025 году дисциплинарно-трудовые меры приняты в отношении 172 сотрудников (65 из которых из руководящего состава) за противоправные действия и злоупотребление служебным положением, в том числе 9 сотрудников, которые зачислены в резерв по негативным причинам или чьи трудовые договоры расторгнуты.

В целом, по 44 фактам материалы в отношении 93 человек были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для принятия процессуального решения.

В рамках выполнения Указа Президента Азербайджанской Республики № 2317 от 06.09.2023 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу», с 01.07.2024 Государственное медико-социально-экспертное и реабилитационное агентство, действующее при Министерстве труда и социальной защиты населения, проводит с 01.07.2024 заключительное медицинское освидетельствование по четырем категориям пригодности при медицинском освидетельствовании граждан, призываемых на временную действительную военную службу. Электронный обмен информацией между соответствующими ведомствами, участвующими в процессе, и меры по оптимизации, принимаемые в этой области, оказывают положительное влияние на снижение коррупционных рисков, обеспечение эффективности и объективности управления, а также на повышение общей прозрачности деятельности.В целях минимизации физического контакта с гражданами, обеспечения эффективности и удовлетворенности граждан планируется максимально использовать возможности современных технологий и в будущем внедрять все предоставляемые услуги в электронном виде. В настоящее время справки «Отсрочка призыва на срочную действительную военную службу», «Освобождение от призыва на срочную действительную военную службу», «Временный непризыв на срочную действительную военную службу», «О прохождении фактической военной службы», «О срочной действительной военной службе» и "Воинский учет" предоставляются гражданам через мобильное приложение «MyGov».

Кроме того, в соответствии с изменениями в Законе Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» новые положения применяются при первичном воинском учете мужчин, достигших 15 лет, а необходимые документы получают через интеграцию с электронными системами соответствующих государственных органов. Это также минимизирует личные контакты граждан и их родителей или законных представителей и способствует повышению прозрачности. Так, отмена бумажных удостоверений о первичном воинском учете, отправка решений комиссии по первичному воинскому учету и другой информации гражданам в электронном виде требует создания электронных кабинетов на платформе MyGov.

В случае, если граждане сталкиваются с коррупцией и другими противоправными действиями, им рекомендуется обратиться в колл-центр 9100 или по электронной почте [email protected], а также создать электронный кабинет для получения электронных услуг и подключения к платформе MyGov.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу будет последовательно продолжать борьбу с коррупцией, основываясь на принципах прозрачности, объективности и укрепления общественного доверия к своей деятельности.