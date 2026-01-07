Внутренние вопросы Ирана никого не касаются - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Внутренние вопросы Ирана никого не касаются, кроме граждан Ирана.

Об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи после заседания Кабинета министров в Тегеране, сообщает Trend.

По его словам, внутренние вопросы Ирана могут быть урегулированы между правительством и гражданами. Если существуют какие-либо протесты или проблемы, они будут решены, и есть большая надежда на их урегулирование.

Иранский министр отметил, что ни одно иностранное государство не имеет отношения к внутренним вопросам Ирана.

"Иран прилагает значительные усилия для развития экономического сотрудничества и торговых отношений с соседними странами. Министерство иностранных дел Ирана стремится выявить потенциал провинций и в рамках региональной дипломатии согласовать его с возможностями соседних государств. В настоящее время все провинции Ирана заинтересованы в формировании такого формата сотрудничества. В нынешних условиях министерство иностранных дел стремится использовать значительный экономический потенциал соседних стран с целью поддержки национальной экономики. При этом усилия по отмене санкций, введённых против страны, остаются одной из приоритетных и неизменных задач министерства", — сказал он.

Отметим, что с конца декабря на фоне резкого обесценения иранского риала по отношению к иностранным валютам, а также инфляции и финансового кризиса в стране начались акции протеста.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!