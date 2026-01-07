Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

БАКУ /Trend/ - Группа лиц награждена за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры наградить следующих лиц:

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Новрузова Джахангира Муталлиб оглу

орденом «Шохрат»

Ашину Масуда Рустам оглу

орденом «Достлуг»

Аджара Зию Закира Муса оглу

медалью «Терегги»

Алафердова Акифа Гадир оглу

Калантара Халила Алимамед оглу

Керимову Севиндж Керим гызы

Панахову Фариду Фархад гызы

Сираджова Бахтияра Тахир оглу

Зейналову Хадиджу Абдулрагим гызы", - говорится в документе.