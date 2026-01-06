Утверждена программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией на 2025-2027 годы - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждена "Исполнительная программа сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в области науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и медиа на 2025-2027 годы".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, утверждена "Исполнительная программа сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в области науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и медиа на 2025-2027 годы", подписанная в Баку 27 ноября 2025 года.

После вступления Исполнительной программы сотрудничества в силу Кабинет министров Азербайджанской Республики должен обеспечить выполнение ее положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить правительство Иорданского Хашимитского Королевства о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Исполнительной программы сотрудничества.