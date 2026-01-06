Интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам - в центре внимания мировых медиа (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам находится в центре внимания мировых средств массовой информации.

Как сообщает Trend, в новостях под заголовком «Азербайджан не направит миротворческий контингент в Газу», опубликованная авторитетным агентством Reuters, американскими газетами US News, The Straitstimes, Econotimes, интернет-ресурсом Global Banking and Finance, а также международным аналитическим порталом Al-Monotor, отмечается, что по словам Президента Ильхама Алиева, азербайджанские военнослужащие не участвовали ни в каких военных операциях за пределами страны и что это не планируется в будущем. В материале приводятся слова главы нашего государства, которые опровергли ложную информацию по этому поводу: «Мы составили вопросник из более чем 20 вопросов, и передали это американской стороне. Пока эти вопросы не будут разъяснены, никакого участия Азербайджана ни в какой миссии не предусматривается».

Ведущие турецкие медиа также широко осветили интервью Президента Азербайджана местным телеканалам. Телеканалы, информационные агентства и газеты братской страны уделили внимание взглядам азербайджанского лидера на важность оборонного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также заявлениям Президента Ильхама Алиева об углублении союзнических отношений с Турцией.

В центре внимания также оказалась позиция Президента Азербайджана по развитию отношений с тюркскими государствами.

В новостях и репортажах также освещались высказывания главы нашего государства на различные актуальные вопросы, включая глобальные процессы, запуск Зангезурского коридора и нормализацию отношений с Арменией.

Грузинские медиа также уделили внимание интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам.

Влиятельные информационные порталы resonancedaily.com, bpn.ge, interpress.ge, qafqazturk.com, aktual.ge, 24news.ge, realnews.ge, а также телеканал 1tv.ge и его официальный сайт опубликовали серию новостных сообщений на эту тему.

В материалах и репортажах содержались мнения главы государства по различным актуальным вопросам, включая, что миротворческие силы не будут направлены в Газу, тему запуска Зангезурского коридора, транспортировки товаров из Китая и Центральной Азии через этот коридор, а также глобальные процессы и нормализацию отношений с Арменией.

В материалах совместного ближневосточного портала Salem и газеты Europa Press отмечается, что Президент Ильхам Алиев, помимо того, что подчеркнул, что посольство Палестины функционирует в Азербайджане, в том числе благодаря финансовой помощи Азербайджана, заявил, что вопросы арабских стран должны решаться самими арабскими государствами. Президент добавил: «Мы, что касается возможности участия в каких-то действиях на Ближнем Востоке, были удивлены заявлением посла США в ООН, который заявил, что Азербайджан дал согласие. Мы согласия не давали и по дипломатическим каналам американской администрации довели, что такого рода ложные заявления неприемлемы, они создают ложную картину. Может быть, была попытка, сказав, что Азербайджан согласился, кого-то еще заманить в этот процесс, я не исключаю, но если это так, то это вообще абсолютно неприемлемо».

Влиятельные издания «аш-Шарг аль-Авсат», «аль-Гудс аль-Араби», «аль-Дустур», «аль-Шуруг», «саманьюс», а также палестинские информационные порталы и ряд телеканалов подготовили серию материалов, связанных с интервью Президента Азербайджана.

В новостях и репортажах основное внимание уделялось позиции главы государства в отношении участия Азербайджана в миротворческих силах в Газе, а также глобальным процессам и отношениям с США.

В новостях, опубликованных в испаноязычных агентствах и порталах Demcrata, Notimersa, Portalleta, Teleprensa, Itongadol, Infobae, также содержались заявления главы Азербайджанского государства о невозможности участия в каких-либо операциях в Газе. Отмечалось, что Президент Ильхам Алиев обратил внимание на тот факт, что азербайджанские миротворцы не участвовали ни в каких военных операциях во время предыдущих миротворческих миссий в Косово и Афганистане.

Международный экономический портал Investing.com, израильские газеты The Jerusalem Post, Israelhayom, Time of Israel, русскоязычный портал «Вести Израиль», болгарское издание Dnevnik и греческий интернет-ресурс Skai также опубликовали мысли Президента Азербайджана о конфликтах на Ближнем Востоке. В материалах отмечалось, что Президент Ильхам Алиев опроверг неверную информацию об отправке миротворцев в сектор Газа и направил обращение из 20 вопросов американской стороне, первому источнику этих новостей, по дипломатическим каналам, а также выразил сожаление по этому поводу.

Основные моменты интервью Президента Ильхама Алиева также широко освещались в материалах, опубликованных пакистанскими изданиями Ummat, Dawn, индийским Shafaqna India, иранским агентством Mehr, порталами Tahlil İran и Vista. Отмечалось, что глава Азербайджанского государства сказал, что его страна присоединилась к решениям Организации исламского сотрудничества в отношении Палестины, но заявил, что не планирует участвовать в каких-либо операциях в Газе и в целом за пределами Азербайджана.