В Баку построен уникальный пешеходный мост (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры «Баку Белый город» над проспектом 8 Ноября построен современный надземный пешеходный мост из металлоконструкций, соединяющий парк площади Фонтанов и бульвар «Белого города» по проекту «Баку Белый город».

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что пешеходный мост длиной 234 метра и шириной от 7 до 13 метров спроектирован как однопролетный. Он состоит из металлической балочной конструкции и «подвешен» с помощью вантов к одной пилонной опоре.

Строительство моста осуществлялось по заказу Государственного агентства автомобильных дорог. Представленный уникальный дизайн сочетает в себе такие факторы, как безопасность пешеходов, привлекательное освещение, большое пространство для комфортного передвижения и приятную атмосферу. Ландшафт, представленный согласно проекту, превращает передвижение по мосту в прекрасную прогулку. Таким образом, новый мост сыграет важную роль в обеспечении комфорта пешеходов в «Баку Белый город». Пешеходы смогут с комфортом добираться по мосту до площади Заман, а с площади Фонтанов — до бульвара "Белого города". Эскалаторы и лифты, установленные на мосту, в будущем обеспечат доступ к новой станции метро «Белый город».

