В Джабраильском районе вспыхнул сильный пожар

Происшествия Материалы 8 января 2026 00:11 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
ДЖАБРАИЛ /Trend/ - В Джабраилском районе Азербайджана вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Trend, пожар вспыхнул в селе Джоджуг Марджанлы.

Затем огонь перекинулся на деревни Газахлар и Мирзенагилар в Фузулинском регионе. Пожар, охвативший обширную территорию, в настоящее время продолжается вдоль границы. В очаг возгорания были направлены три автомобиля с сотрудниками пожарного отделения Фузульского района и два автомобиля с сотрудниками пожарного отделения Джабраильского района Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту ведется расследование.

