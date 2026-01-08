В Джабраильском районе вспыхнул сильный пожар

ДЖАБРАИЛ /Trend/ - В Джабраилском районе Азербайджана вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Trend, пожар вспыхнул в селе Джоджуг Марджанлы.

Затем огонь перекинулся на деревни Газахлар и Мирзенагилар в Фузулинском регионе. Пожар, охвативший обширную территорию, в настоящее время продолжается вдоль границы. В очаг возгорания были направлены три автомобиля с сотрудниками пожарного отделения Фузульского района и два автомобиля с сотрудниками пожарного отделения Джабраильского района Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту ведется расследование.