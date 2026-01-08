Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане необходимо параллельное развитие традиционных и возобновляемых генерирующих мощностей

БАКУ/Trend/ - Должен также подчеркнуть, что в прошлом году, отмечая открытие новой электростанции в Мингячевире, мы еще раз убедились в необходимости параллельного развития этих двух процессов в Азербайджане, то есть традиционных и возобновляемых генерирующих мощностей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 8 января на церемонии официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

"Только в этом случае мы сможем достичь желаемого результата. Генерирующие мощности введенной в эксплуатацию в прошлом году в Мингячевире традиционной энергостанции составляют примерно 2 тыс. мегаватт, и сегодня Азербайджан чувствует себя очень комфортно с точки зрения энергоснабжения, энергетической безопасности. Недавно была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт, сегодня – ветряная электростанция мощностью 240 мегаватт, а на освобожденных от оккупации территориях - в Джебраильском районе строятся три солнечные электростанции, суммарный потенциал которых составляет 340 мегаватт", - сказал глава государства.