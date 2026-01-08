Обнародован объем новых кредитов в Азербайджане по состоянию на 1 декабря

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря прошлого года общий объем новых кредитных вложений кредитных организаций в Азербайджане по срокам составил 2,733 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 151,7 миллиона ​​манатов или на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчетном периоде 2,428 миллиарда манатов из общего объема новых кредитных вложений составили кредиты в национальной валюте (манатах).

Из новых кредитов в национальной валюте 696,8 миллиона манатов были краткосрочными, а 1,731 миллиарда манатов - долгосрочными.

Из общего объема новых кредитных вложений в отчетном периоде 305 миллионов манатов составили кредиты в иностранной валюте, из которых 156,2 миллиона манатов — краткосрочные, 148,7 миллиона ​​манатов - долгосрочные.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, по состоянию на 1 декабря 2025 года объем новых кредитов в национальной валюте увеличился на 106,9 миллиона манатов или на 4,6%, а объем новых кредитов в иностранной валюте — на 44,8 миллиона манатов или на 17,2%.

Таким образом, за отчетный период общий объем новых кредитов в манатах превысил объем кредитов в иностранной валюте на 2,123 миллиарда манатов или в 8 раз.

