В Баку впервые пройдет вечер вальсов Чайковского, Штрауса и Шостаковича при свечах

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в столице Азербайджана состоится концерт "Вечер вальсов Чайковского, Штрауса и Шостаковича" в формате концерта при свечах. Музыкальное событие пройдет 17 января в 18:30 и 20:30 в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Trend Life организаторы.

В программе вечера - известные вальсы из балетов Петра Чайковского "Щелкунчик" и "Спящая красавица", произведения Иоганна Штрауса, а также вальсы Дмитрия Шостаковича и Евгения Доги. Организаторы отмечают, что концерт задуман как камерное музыкальное событие, где классическая музыка прозвучит в атмосфере мягкого свечного света и особой акустики старинного зала.

Концерт организован культурной платформой Ars Caspia, объединяющей различные художественные проекты и направленной на развитие современной культурной сцены. Музыкальную программу представит Ars Caspia Ensemble - коллектив, в состав которого входят заслуженные артисты Азербайджана и лауреаты международных конкурсов.

В составе ансамбля выступят: первая скрипка - Рената Абубекирова, вторая скрипка - Юлия Моторина, виолончель - Алексей Милтых, альт - Рена Рагимова, контрабас - Реван Ахмедзаде, фортепиано - Ульвия Дадашова.

Организаторы отмечают, что количество мест на концерт ограничено.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

