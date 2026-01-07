Скончалась основатель легендарной группы "Карван" и создатель "Бакинской осени" Севиндж Керимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни в возрасте 70 лет скончалась основательница, директор и продюсер легендарной группы "Карван", обладательница государственной медали "Терегги" и медали Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Севиндж Керимова, сообщает Trend Life.

Церемония прощания пройдет 8 февраля в 11.00 по адресу поселок Шувеляны, Гаджи Мамедов, 8.

Севиндж Керимова и ее супруг, композитор Микаил Векилов на протяжении около 30 лет жили и работали в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке (США). Севиндж Керимова – первая в Азербайджане женщина-клипмейкер. Она снимала видеоклипы для наших звезд, музыкальные программы и фильмы, которые транслировались по всему Советскому Союзу, их посмотрело около 200 миллионов зрителей. Она была директором и продюсером легендарной группы "Карван", а также создателем и режиссером "Бакинской осени", популярной в 80-х годах. Работала продюсером в компании Golden Arts Entertainment Production Микаил Векилов – автор хитов группы "Карван". Их проект в мае 2022 года - грандиозный вечер мегапопулярной в 80-х годах группы "Карван" под названием "Легенда возвращается" во Дворце Гейдара Алиева вызвал большой интерес публики. В 2023 году они также провели конкурс "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя).

Вместе с мужем, композитором Микаилом Векиловым, Севиндж Керимова оказывала поддержку развитию молодых азербайджанских музыкантов и выходу на большие сцены. Их дети - Рустам Векилов стал первым азербайджанским режиссером, снявшим фильм в Голливуде, а Нигяр Векилова работает фотографом в сфере моды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!