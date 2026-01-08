Агропромышленный сектор Кыргызстана укрепляет производственный потенциал

БИШКЕК /Trend/ - По итогам 2025 года в рамках развития агропромышленного комплекса в Кыргызстане введены в эксплуатацию 63 объекта, ориентированные на переработку сельскохозяйственной продукции и расширение торгово-логистической инфраструктуры, сообщили в министерстве сельского хозяйства страны, передает Trend.

Сообщается, что среди них — торгово-логистические центры, предприятия по переработке зерновых, плодоовощной и ягодной продукции, а также производства молочной, мясной, рыбной продукции, шерсти, растительных масел и объекты органического направления.

Отмечается, что реализация данных проектов позволила создать 2 707 рабочих мест, что способствует социально-экономическому развитию регионов, росту занятости населения и укреплению производственного потенциала агропромышленного сектора страны. Кроме того, по итогам января–ноября 2025 года доля предприятий пищевой промышленности в общем объёме промышленного производства республики достигла 17,4 %.

Согласно предварительным данным, за 11 месяцев 2025 года предприятия агропромышленного комплекса произвели продукты питания на сумму 94,2 млрд сомов в действующих ценах. Индекс физического объёма производства составил 127,8 %.