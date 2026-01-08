Решения о реорганизации или ликвидации кредитной госорганизации будет принимать Президент Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - В банках и некредитных финансовых организациях Азербайджана (далее - кредитная организация), уставный капитал которых включает государственные акции, расширен список лиц, имеющих право участвовать от имени государства в решении вопросов, относящихся к компетенции общего собрания, в пределах прав, предусмотренных принадлежащими государству акциями.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, решения о реорганизации или ликвидации указанных кредитных организаций будет принимать Президент Азербайджана.

Министерство экономики на основании предложений министерства финансов будет согласовывать с главой государства устав кредитной организации и размер ее уставного капитала.