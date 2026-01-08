Назван объем грузов, перевезенных судами ASCO в прошлом году

БАКУ/Trend/ - В 2025 году судами компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, было перевезено 9 085 935 тонн грузов, что на 5,38 процента больше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовала ASCO

"Наибольший рост зафиксирован в сегменте перевозок сухих грузов. В течение года судами данного типа было перевезено 1 324 999 тонн грузов, что более чем на 45 процентов превышает соответствующий показатель 2024 года.

Рост также отмечен в объёмах перевозок танкерами. Если в 2024 году танкерами было перевезено 4 216 243 тонны грузов, то в 2025 году данный показатель составил 4 310 046 тонн, что означает рост более чем на 2 процента в данном сегменте.

Согласно статистическим данным, в 2024 году паромными судами было перевезено 76 757 единиц колесной техники, включая железнодорожные вагоны, грузовые автомобили типа TIR и автотехнику. В 2025 году объёмы перевозок сохранились примерно на том же уровне — перевезено 77 071 единица вагонов, грузовых автомобилей и автотехники.

Кроме того, в 2025 году судами ASCO было перевезено 22 030 TEU контейнеров, что на 203 процента больше по сравнению с 2024 годом", - говорится в информации.

