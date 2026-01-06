Азербайджан увеличил доходы от экспорта сахара

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года из Азербайджана было экспортировано 79,8 тысячи тонн сахара.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на экспорт этого объема сахара было потрачено 57,1 миллиона долларов США.

Экспорт сахара увеличился в объеме на 30,4 тысячи тонн или в 1,6 раза и в стоимостном выражении на 19,6 миллиона долларов США или в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетный период экспорт сахара составил 0,24% от общего объема экспорта страны и 1,72% от экспорта в ненефтяном секторе.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года в Азербайджане было произведено 353,5 тысячи тонн сахара. Это на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

