CineMastercard предлагает совершить семейное путешествие во времени (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Только в сети кинотеатров CineMastercard с 8 января стартует показ турецкого семейного фильма "Kardeş Takımı 3" - продолжения популярной приключенческой франшизы, завоевавшей любовь зрителей разных возрастов.

В третьей части команда становится больше и отправляется в загадочное путешествие во времени. Захватывающий сюжет переносит героев в разные исторические эпохи, где их ждут неожиданные испытания, опасности и открытия. История объединяет прошлое и будущее, добавляя в повествование элементы тайны и юмора.

Аутентичные декорации и исторические костюмы помогают зрителям глубже погрузиться в дух эпох. Как и в предыдущих частях, "Kardeş Takımı 3" делает акцент на ценностях командной работы, смелости и крепких семейных связях, подавая их в легкой, увлекательной и комедийной форме.

Режиссёр картины - Бедран Гюзел.

В главных ролях: Джейда Касабалы, Фырат Албайрам, Чаан Эфе Ак и другие.

"Kardeş Takımı 3" - яркое приключение для всей семьи, объединяющее фантазию и добрый юмор.

