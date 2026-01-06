Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Нахчыване в рамках ж/д проекта будет построено 10 станций

Экономика Материалы 6 января 2026 14:26 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В рамках проекта строительства железнодорожной линии в Нахчыванской АР планируется строительство 10 станций, 814 инженерных сооружений, включая 29 мостов и 4 тоннеля.

Об этом на запрос Trend сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечено, что работы по проектированию и строительству железнодорожной линии в Нахчыванской АР начались в 2025 году.

«Длина железных дорог составляет 194,1 км, а с подъездными путями - 264 км», - сказали в ЗАО.

