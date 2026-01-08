Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет созданные в Азербайджане генерирующие мощности по сравнению со всем предыдущим периодом увеличились примерно в три раза

БАКУ/Trend/ - За последние 20 лет созданные в нашей стране генерирующие мощности по сравнению со всем предыдущим периодом увеличились примерно в три раза.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 8 января на церемонии официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

"Сегодня наши генерирующие мощности составляют примерно 10 тысяч мегаватт. Это, если можно так выразиться, исторический рекорд. Однако, учитывая, что в предстоящие годы будет создано много новых генерирующих мощностей по выработке возобновляемой энергии, эта цифра, безусловно, увеличится, что позволит нам на должном уровне удовлетворять растущий внутренний спрос, а также экспортировать электроэнергию в еще больших объемах", - сказал глава государства.