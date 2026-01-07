США продолжат переговоры с Украиной в Париже 7 января

БАКУ/ Trend/ - Делегация США продолжит переговоры с Украиной в Париже 7 января.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, участвовавший во встрече «Коалиции желающих», в социальной сети «X».

«Мы продолжим переговоры с украинской делегацией сегодня вечером и завтра и надеемся на дальнейшие позитивные результаты в ближайшем будущем», — написал Уиткофф.

Он добавил, что во время встреч в Париже делегация США добилась прогресса по вопросам двусторонних гарантий безопасности для Украины и плана экономического восстановления страны. «Мы добились значительного прогресса в ряде ключевых областей, включая двусторонние гарантии безопасности и план экономического процветания. Президент США Дональд Трамп хочет мира в Украине, и мы готовы сделать все возможное для достижения этой цели по его просьбе», — подчеркнул специальный представитель.