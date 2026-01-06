Маленькое солнце зимы Азербайджана: Хур-хрум-день, или День хурмы

БАКУ /Trend Life/ - Когда зима только начинает напоминать о себе холодными ветрами и короткими днями, в календаре появляется особая дата - 6 января, день, наполненный вкусом тепла и солнца. В этот день во многих странах мира отмечают Хур-хрум-день, или День хурмы - праздник яркого оранжевого плода, который словно хранит в себе солнечный свет.

Происхождение этого неофициального праздника окутано тайной, однако существует красивая версия: хурма символизирует маленькое солнце, способное согреть человека зимой, подарить радость и зарядить энергией в период, когда природа замирает. И действительно - достаточно одного спелого плода, чтобы мир стал чуточку теплее.

В мире насчитывается около 500 видов хурмы, и её исторической родиной считается Китай. Считается, что название плода восходит к древнеперсидскому слову "хормалю", которое со временем трансформировалось в привычную нам "хурму". В переводе с латыни оно означает "божественный огонь", а с греческого - "пища богов". Названия, достойные плода, который веками считался символом долголетия и благополучия.

Тому, кто окажется в Азербайджане в сезон сбора хурмы - начиная с сентября, - откроется поистине завораживающее зрелище. Издалека хурмовые сады напоминают густой осенний лес, но стоит подойти ближе - и "листья" превращаются в крупные, сочные, янтарно-оранжевые плоды. Рука невольно тянется сорвать один из них - мясистый, сладкий, с терпкой "солнечной" ноткой.

Хурма выращивается в Азербайджане издавна и прекрасно чувствует себя в местном климате. Она и культивируется, и произрастает в природных условиях - известная кавказская хурма, чаще всего встречающаяся в Талышских горах. Сегодня хурмовые сады можно встретить в Шеки-Загатальском, Лянкяран-Астаринском, Гянджа-Газахском, Ширванском регионах страны, а также на Апшероне.

Экономическое значение хурмы для Азербайджана сложно переоценить - этот фрукт пользуется большим спросом на экспортных рынках. С одного дерева при благоприятных условиях можно собрать до 250 кг плодов. Хурма устойчива не только к влажному теплу, но и к умеренным морозам, что делает её по-настоящему выносливой культурой.

В Азербайджане из хурмы готовят варенья, соки, дошаб, шербет, сушат и используют для приготовления блюд национальной кухни. В Балакенском районе, где традиционно проходит фестиваль хурмы, садоводы насчитывают более десяти сортов этого плода.

Особую любовь у местных жителей завоевал королёк, известный также как "хырник" - с мякотью темного цвета и медовым вкусом. Популярны и другие сорта:

"Шарон" - раннеспелый, без косточек и без вяжущего вкуса;

"Бычье сердце" - крупный плод с мягкой мякотью;

"Инжирная хурма" - особенно сладкая в азербайджанском исполнении.

Хурма - не просто лакомство, а настоящий природный витаминный комплекс. Она богата витамином C, бета-каротином, железом и клетчаткой, укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье печени, улучшает пищеварение, снижает давление и помогает восстановлению нервной системы. Недаром в Японии существует поговорка: "Когда поспевает хурма, врачи остаются без работы".

В Азербайджане хурма - больше чем фрукт, это часть культуры, традиций. Она напоминает о щедрости земли, терпении садоводов и о том, что даже в самый холодный сезон можно найти тепло - достаточно протянуть руку к ветке, на которой зреет маленькое солнце.

Так что 6 января - прекрасный повод остановиться, очистить яркий плод и позволить зиме стать чуть теплее.

