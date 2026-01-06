Названо число задержанных за нарушение госграницы Азербайджана в декабре

БАКУ /Trend/ - В декабре 2025 года Государственная пограничная служба Азербайджана успешно реализовала меры по обеспечению надежной защиты государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы было задержано 19 человек. Из них 6 – граждане Азербайджана, 3 – Пакистана, 2 – Алжира, 1 – Бангладеш, 2 – Афганистана, 1 – Ирана, 1 – Грузии, 1 – Турции, 1 – Ирака, 1 – Джибути.

