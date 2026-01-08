Арестован известный рэпер Эльшад Хосе

БАКУ/Trend/ - Известный рэпер Эльшад Хосе арестован.
Как сообщает Trend, Алиев Эльшад Назим оглу, 1979 года рождения, признан виновным по статьям 510 (Мелкое хулиганство) и 535.1 (Умышленное неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка) Уголовно-процессуального кодекса.
Он арестован в административном порядке на 15 дней.
Причиной ареста стало использование Эльшадом Хосе нецензурной лексики на улице Ш. Гурбанова в Ясамальском районе города Баку.
