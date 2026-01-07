Доля рынка Android в Азербайджане сократилась

БАКУ/Trend/ - В декабре прошлого года доля рынка операционной системы Android в Азербайджане снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,95 процентных пункта, достигнув 29,03%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистический центр Global Stats.

По данным источника, на втором месте по популярности на азербайджанском рынке операционных систем находятся продукты Microsoft Windows, доля которых в декабре составила 38,55%, снизившись по сравнению с ноябрем на 0,29 процентного пункта.

Третью позицию занимает iOS с долей рынка 8,64%, что на 0,54 процентного пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

Доля остальных операционных систем в Азербайджане составила 23,78%.

